Ucraina, Zelensky chiede garanzie sicurezza USA in cambio della NATO

(Teleborsa) - Il Presidente ucrainosugli accordi di pace, offrendo ai negoziarori americani la r, in cambio di une dellein aggiunta a quelle offerte dall'Unione Europea. Lo ha dettonell'incontro di ieriagli inviati statunitensi, genero di Trump, alla presenza del cancelliere tedesco Friederich Mez, in rappresentanza dell'Europa., ma resta fermo sulla difesa dei territori e chiede un csulla linea del fronte, in luogo della creazione di una zona cuscinetto demilitarizzata nei territori occupati. Il punto centrale della trattativa riguarda invece leche Kiev chiede agli Stati Uniti, sul, che si aggiungono alle garanzie fornite dall'Europa e da altrui Paesi come Canada e Giappone. In cambio, Zelensky rinuncerebbe all'ingresso dell'Ucraina nella NATO, superando il veto russo.Da quanto emerso dall'incontro a Berlino, glisarebbero disposti ad assecondare Kiev e valutareper renderla giuridicamente vincolante.Oggi, si terrà ilFrancia, Germania, Italia, Regno Unito, Polonia e Finlandia - cui parteciperà anche la Presidente del Consiglioed i, con l'obiettivo di spuntare una pace giusta e duratura per l'Ucraina. Una pace che non sembri una resa a Mosca e che consenta anche a Kiev di portare a casa qualche risultato, nonostante l'impazienza di Trump di chiudere il negoziato, assecondando in gran parte le richieste di Mosca."Americani, europei e ucraini chiedono soltanto la pace, mentre la Russia prosegue la sua guerra di aggressione", ha affermato ieri il Presidente francese. "Gli interessi ucraini sono anche interessi europei", ha sottolineato, che oggi si prepara ad ospitare il vertice.