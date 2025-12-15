Ucraina, Zelensky chiede garanzie sicurezza USA in cambio della NATO

(Teleborsa) - Il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky cerca un compromesso
sugli accordi di pace con la Russia
, offrendo ai negoziarori americani la rinuncia ad entrare nella NATO
, in cambio di un congelamento della linea del fronte
e delle garanzie di sicurezza da parte di Stati Uniti
in aggiunta a quelle offerte dall'Unione Europea. Lo ha detto Zelensky
nell'incontro di ieri a Berlino
agli inviati statunitensi Steve Witkoff e Jared Kushner
, genero di Trump, alla presenza del cancelliere tedesco Friederich Mez, in rappresentanza dell'Europa.Zelensky si dice pronto al "dialogo"
, ma resta fermo sulla difesa dei territori e chiede un cessate il fuoco ed il mantenimento delle attuali posizioni
sulla linea del fronte, in luogo della creazione di una zona cuscinetto demilitarizzata nei territori occupati. Il punto centrale della trattativa riguarda invece le garanzie di sicurezza
che Kiev chiede agli Stati Uniti, sul modello dell'Articolo 5 della NATO
, che si aggiungono alle garanzie fornite dall'Europa e da altrui Paesi come Canada e Giappone. In cambio, Zelensky rinuncerebbe all'ingresso dell'Ucraina nella NATO, superando il veto russo.
Da quanto emerso dall'incontro a Berlino, gli Stati uniti
sarebbero disposti ad assecondare Kiev e valutare l'opzione dell'articolo 5, facendola approvare dal Congresso
per renderla giuridicamente vincolante.
Oggi, si terrà il vertice dei leader europei -
Francia, Germania, Italia, Regno Unito, Polonia e Finlandia - cui parteciperà anche la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni
ed i vertici di NATO ed UE
, con l'obiettivo di spuntare una pace giusta e duratura per l'Ucraina. Una pace che non sembri una resa a Mosca e che consenta anche a Kiev di portare a casa qualche risultato, nonostante l'impazienza di Trump di chiudere il negoziato, assecondando in gran parte le richieste di Mosca.
"Americani, europei e ucraini chiedono soltanto la pace, mentre la Russia prosegue la sua guerra di aggressione", ha affermato ieri il Presidente francese Emmanuel Macron
. "Gli interessi ucraini sono anche interessi europei", ha sottolineato Merz
, che oggi si prepara ad ospitare il vertice.