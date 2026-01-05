Milano 14:43
Analisi Tecnica: indice S&P 500 del 2/01/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 2 gennaio

Giornata fiacca per il maggiore indice americano, che chiude gli scambi con una variazione percentuale pari a +0,19%.

Le implicazioni di medio periodo dell'S&P 500 confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 6.910,4 con primo supporto visto a 6.826. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 6.793,5.


(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
