Analisi Tecnica: indice S&P 500 del 2/01/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 2 gennaio
Giornata fiacca per il maggiore indice americano, che chiude gli scambi con una variazione percentuale pari a +0,19%.
Le implicazioni di medio periodo dell'S&P 500 confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 6.910,4 con primo supporto visto a 6.826. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 6.793,5.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)