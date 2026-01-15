Analisi Tecnica: indice S&P 500 del 14/01/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 14 gennaio
Giornata poco mossa per il maggiore indice americano, che chiude la giornata del 14 gennaio con una variazione percentuale negativa dello 0,53% rispetto alla seduta precedente.
Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista dell'S&P 500. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 6.962,1, con il supporto più immediato individuato in area 6.906,3. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 6.886.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)