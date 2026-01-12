Milano 11:48
45.638 -0,18%
Nasdaq 9-gen
25.766 0,00%
Dow Jones 9-gen
49.504 +0,48%
Londra 11:48
10.121 -0,03%
Francoforte 11:48
25.325 +0,25%

Analisi Tecnica: indice S&P 500 del 9/01/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice S&P 500 del 9/01/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 9 gennaio

Piccolo spunto rialzista per il maggiore indice americano, che allunga il passo mettendo a segno un rialzo dello 0,65%.

Allo stato attuale lo scenario di breve dell'S&P 500 rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 6.987,7. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 6.923,5. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 7.051,9.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```