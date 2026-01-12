Analisi Tecnica: indice S&P 500 del 9/01/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 9 gennaio
Piccolo spunto rialzista per il maggiore indice americano, che allunga il passo mettendo a segno un rialzo dello 0,65%.
Allo stato attuale lo scenario di breve dell'S&P 500 rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 6.987,7. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 6.923,5. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 7.051,9.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)