Francoforte: andamento rialzista per Redcare Pharmacy N.V

(Teleborsa) - Seduta positiva per Redcare Pharmacy N.V, che avanza bene del 2,73%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Redcare Pharmacy N.V evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Germany MDAX. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Redcare Pharmacy N.V rispetto all'indice.


Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 68,77 Euro, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 66,97. L'equilibrata forza rialzista di Redcare Pharmacy N.V è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 70,57.

