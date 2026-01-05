Francoforte: andamento rialzista per Redcare Pharmacy N.V

(Teleborsa) - Seduta positiva per Redcare Pharmacy N.V
, che avanza bene del 2,73%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Redcare Pharmacy N.V
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Germany MDAX
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Redcare Pharmacy N.V
rispetto all'indice.
Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 68,77 Euro, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 66,97. L'equilibrata forza rialzista di Redcare Pharmacy N.V
è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 70,57.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)