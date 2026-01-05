Milano 5-gen
45.847 +1,04%
Nasdaq 5-gen
25.401 +0,77%
Dow Jones 5-gen
48.977 +1,23%
Londra 5-gen
10.005 +0,54%
Francoforte 5-gen
24.869 +1,34%

New York: in bella mostra Halliburton

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per il fornitore di prodotti e servizi per le industrie petrolifere e del gas, che tratta in rialzo del 9,02%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Halliburton più pronunciata rispetto all'andamento dell'S&P-500. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Tecnicamente, Halliburton è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 33,08 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 31,32. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 34,84.

