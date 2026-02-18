New York: in bella mostra CarMax

rivenditore statunitense di auto usate

CarMax

S&P-500

CarMax

(Teleborsa) - Brilla il, che passa di mano con un aumento dell'8,52%.L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista dipiù pronunciata rispetto all'andamento dell'. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.Il quadro tecnico disuggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 43,49 USD con tetto rappresentato dall'area 47,07. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 41,13.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)