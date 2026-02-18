New York: in bella mostra CarMax

(Teleborsa) - Brilla il rivenditore statunitense di auto usate
, che passa di mano con un aumento dell'8,52%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di CarMax
più pronunciata rispetto all'andamento dell'S&P-500
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Il quadro tecnico di CarMax
suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 43,49 USD con tetto rappresentato dall'area 47,07. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 41,13.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)