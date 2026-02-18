Milano 17:35
46.361 +1,30%
Nasdaq 20:47
24.875 +0,70%
Dow Jones 20:47
49.621 +0,18%
Londra 17:35
10.686 +1,23%
Francoforte 17:35
25.278 +1,12%

New York: in bella mostra CarMax

Migliori e peggiori
New York: in bella mostra CarMax
(Teleborsa) - Brilla il rivenditore statunitense di auto usate, che passa di mano con un aumento dell'8,52%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di CarMax più pronunciata rispetto all'andamento dell'S&P-500. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Il quadro tecnico di CarMax suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 43,49 USD con tetto rappresentato dall'area 47,07. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 41,13.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```