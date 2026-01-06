Eurozona, terziario cresce più lentamente ma outlook 2026 è positivo

(Teleborsa) -anche se l'indicatore conferma una. Lo rivela l'indagine sulle aspettative dei direttori acquisto delle imprese, condotta da Hamburg Commercial Bank pernella Zona Euro a dicembre 2025 si è indebolito, risultando inferiore ai 53,6 del mese precedente. Parallelamente, l'indiceè calatoe rispetto ai 52,8 del mese precedente. L'indice si mantiene sopra la soglia critica dei 50 punti che separa una fase di contrazione (sotto) da una di espansione (sopra).Per quanto riguarda le economie più importanti dell'Area Euro,dai 55 punti precedenti e sotto il preliminare di 54,2. Il PMI composito viene indicato a 50,3 da 53,8. Lavede salire il PMI servizi a 52,7 punti dai 52,6 preliminari, ma è in calo rispetto ai 53,1 del mese precedente, con un PMI composito in discesa a 51,3 da 52,4. Laregistra un peggioramento del PMI servizi a 50,1 punti dai 51,5 della stima preliminare e rispetto ai 51,4,5 del mese precedente, mentre il PMI composito scende a 50 da 50,4."A dicembre, il settore terziario dell’eurozona ha indicato una crescita per il settimo mese consecutivo. Il", commenta, Chief Economist di Hamburg Commercial Bank, aggiungendo "nel quarto trimestre la ripresa dei servizi ha preso vigore, il che costituisce una"."La media del PMI composito del quarto trimestre è visibilmente più alta del terzo. In questo scenario,. Lo slancio decisivo viene dal terziario, mentre il manifatturiero è rallentato. - sottolinea l'esperto - Nel 2026, il settore dei servizi dovrebbe seguire un percorso di moderata crescita. Quello manifatturiero potrebbe beneficiare della maggiore domanda di attrezzature di difesa e macchinari edili, necessari tra le altre cose a implementare i progetti per le infrastrutture tedesche. Per questo, potrebbe di nuovo essereuna, ma certamente".