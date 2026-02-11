IGD, S&P migliora outlook a "positivo" con calo del costo del debito

S&P Global Ratings

IGD SIIQ

(Teleborsa) -ha rivisto a "" da "stabile" l'su, uno dei principali player in Italia nel settore immobiliare retail e società quotata su Euronext STAR Milan, e confermato il rating creditizio a lungo termine "BB".L'agenzia di rating evidenzia che, negli ultimi mesi, lea circa il 5,0% al 31 gennaio 2026, dal 6,0% di fine 2024, mentre il load di debito è leggermente diminuito a seguito delle cessioni di attività.S&P prevede che l'a circa 2,2x nel 2026, da 1,5x al 30 giugno 2025, supportato da minori oneri finanziari, potenziali ulteriori cessioni di attività e una crescita sostenuta dei ricavi da locazione a perimetro costante.L'outlook positivo indica che S&P pse l'EBITDA to interest coverage si avvicina alla soglia di upside di 2,4x e la società mantiene una struttura di capitale prudente, con un debt-to-debt-plus-equity ben al di sotto del 50%.