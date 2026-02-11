IGD, S&P migliora outlook a "positivo" con calo del costo del debito

(Teleborsa) - S&P Global Ratings
ha rivisto a "positivo
" da "stabile" l'outlook
su IGD SIIQ
, uno dei principali player in Italia nel settore immobiliare retail e società quotata su Euronext STAR Milan, e confermato il rating creditizio a lungo termine "BB".
L'agenzia di rating evidenzia che, negli ultimi mesi, le operazioni di rifinanziamento hanno portato il costo medio del debito di IGD a scendere
a circa il 5,0% al 31 gennaio 2026, dal 6,0% di fine 2024, mentre il load di debito è leggermente diminuito a seguito delle cessioni di attività.
S&P prevede che l'EBITDA-to-interest coverage ratio si rafforzerà
a circa 2,2x nel 2026, da 1,5x al 30 giugno 2025, supportato da minori oneri finanziari, potenziali ulteriori cessioni di attività e una crescita sostenuta dei ricavi da locazione a perimetro costante.
L'outlook positivo indica che S&P potrebbe aumentare i rating nei prossimi 12 mesi
se l'EBITDA to interest coverage si avvicina alla soglia di upside di 2,4x e la società mantiene una struttura di capitale prudente, con un debt-to-debt-plus-equity ben al di sotto del 50%.