Milano
14:50
45.987
+0,30%
Nasdaq
5-gen
25.401
0,00%
Dow Jones
5-gen
48.977
+1,23%
Londra
14:50
10.108
+1,04%
Francoforte
14:50
24.942
+0,29%
Martedì 6 Gennaio 2026, ore 15.06
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Natural Gas (Amsterdam) a 27,72 euro per Megawatt-Ora alle 08:45
Natural Gas (Amsterdam) a 27,72 euro per Megawatt-Ora alle 08:45
Energia
,
In breve
,
Finanza
06 gennaio 2026 - 08.45
Prezzo del Gas Naturale TTF su mercato Amsterdam a 27,72 euro/MWH alle 08:45.
Condividi
Leggi anche
Natural Gas (Amsterdam) a 28,19 euro per Megawatt-Ora alle 19:30
Natural Gas (Amsterdam) a 27,41 euro per Megawatt-Ora alle 08:45
Natural Gas (Amsterdam) a 27,1 euro per Megawatt-Ora alle 08:45
Natural Gas (Amsterdam) a 27,47 euro per Megawatt-Ora alle 11:30
Argomenti trattati
Amsterdam
(25)
Titoli e Indici
Dutch Ttf Natural Gas Future
+1,42%
Altre notizie
Natural Gas (Amsterdam) a 28,19 euro per Megawatt-Ora alle 11:30
Natural Gas (Amsterdam) a 28,07 euro per Megawatt-Ora alle 11:30
Natural Gas (Amsterdam) a 28,19 euro per Megawatt-Ora alle 15:40
Natural Gas (Amsterdam) a 28,07 euro per Megawatt-Ora alle 15:40
Natural Gas (Amsterdam) a 27,25 euro per Megawatt-Ora alle 15:40
Natural Gas (Amsterdam) a 27,99 euro per Megawatt-Ora alle 08:45
Guide
Perpetual bond: significato, come funzionano e quali sono i rischi
I perpetual bond, o bond perpetui, sono titoli debito che, a differenza delle obbligazioni tradizionali, non prevedono una data di scadenza per il rimborso del capitale.
leggi tutto