Milano 13:17
45.666 -0,19%
Nasdaq 6-gen
25.640 0,00%
Dow Jones 6-gen
49.462 +0,99%
Londra 13:17
10.059 -0,63%
Francoforte 13:17
25.040 +0,60%

Analisi Tecnica: indice DAX del 6/01/2026

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 6 gennaio

Sostanziale invarianza per il principale indice di Francoforte, che archivia la seduta con un +0,09%.

Allo stato attuale lo scenario di breve del DAX rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 25.072,6. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 24.531,5. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 25.613,6.


(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
