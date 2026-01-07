Analisi Tecnica: indice DAX del 6/01/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 6 gennaio
Sostanziale invarianza per il principale indice di Francoforte, che archivia la seduta con un +0,09%.
Allo stato attuale lo scenario di breve del DAX rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 25.072,6. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 24.531,5. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 25.613,6.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)