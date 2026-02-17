Analisi Tecnica: indice DAX del 16/02/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 16 febbraio
Seduta debole per il principale indice di Francoforte, che ha ceduto terreno attestandosi in chiusura a 24.800,9.
Lo scenario tecnico del DAX mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 24.738,6 con area di resistenza individuata a quota 24.925,5. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 24.676,3.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)