Analisi Tecnica: indice IBEX-35 del 6/01/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 6 gennaio

Seduta sostanzialmente invariata per indice spagnolo, che termina gli scambi con una variazione percentuale pari a +0,19%.

Lo status tecnico di IBEX 35 è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 17.760,2, mentre il primo supporto è stimato a 17.420,9. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 18.099,5.


