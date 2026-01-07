Analisi Tecnica: indice IBEX-35 del 6/01/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 6 gennaio
Seduta sostanzialmente invariata per indice spagnolo, che termina gli scambi con una variazione percentuale pari a +0,19%.
Lo status tecnico di IBEX 35 è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 17.760,2, mentre il primo supporto è stimato a 17.420,9. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 18.099,5.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)