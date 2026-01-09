Milano 13:31
Analisi Tecnica: indice IBEX-35 dell'8/01/2026

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura dell'8 gennaio

Composto rialzo per indice spagnolo, che archivia la sessione con un guadagno dello 0,33%.

Lo status tecnico di IBEX 35 è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 17.708,8, mentre il primo supporto è stimato a 17.546,5. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 17.871,1.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
