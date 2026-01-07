Milano 17:35
45.559 -0,43%
Nasdaq 18:38
25.795 +0,60%
Dow Jones 18:38
49.351 -0,22%
Londra 17:35
10.048 -0,74%
Francoforte 17:35
25.122 +0,92%

Cambi: euro a 182,975 yen alle 15:41

In breve, Finanza
Cambi: euro a 182,975 yen alle 15:41
Euro a 182,975 sullo yen alle 15:41.
Condividi
```