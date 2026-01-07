GOLD del 6/01/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 6 gennaio
Balza in avanti il metallo giallo, che amplia la performance positiva con un incremento dell'1,08%.
Allo stato attuale lo scenario di breve dell'oro rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 4.553,6. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 4.374,7. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 4.732,5.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)