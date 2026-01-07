Milano 13:25
45.651 -0,22%
Nasdaq 6-gen
25.640 0,00%
Dow Jones 6-gen
49.462 +0,99%
Londra 13:25
10.059 -0,63%
Francoforte 13:25
25.052 +0,64%

GOLD del 6/01/2026

Finanza
GOLD del 6/01/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 6 gennaio

Balza in avanti il metallo giallo, che amplia la performance positiva con un incremento dell'1,08%.

Allo stato attuale lo scenario di breve dell'oro rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 4.553,6. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 4.374,7. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 4.732,5.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```