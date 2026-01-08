Milano 7-gen
45.559 0,00%
Nasdaq 7-gen
25.654 +0,06%
Dow Jones 7-gen
48.996 -0,94%
Londra 7-gen
10.048 0,00%
Francoforte 7-gen
25.122 0,00%

Analisi Tecnica: indice DAX del 7/01/2026

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 7 gennaio

Nuovo spunto rialzista per il principale indice di Francoforte, che guadagna bene e porta a casa un +0,92%.

Lo status tecnico del DAX è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 25.332,9, mentre il primo supporto è stimato a 24.701. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 25.964,7.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
