Analisi Tecnica: indice DAX del 7/01/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 7 gennaio
Nuovo spunto rialzista per il principale indice di Francoforte, che guadagna bene e porta a casa un +0,92%.
Lo status tecnico del DAX è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 25.332,9, mentre il primo supporto è stimato a 24.701. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 25.964,7.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)