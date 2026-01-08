Bper e Consorzio Franciacorta uniti per sostenere la filiera vitivinicola

Bper

(Teleborsa) -con il Consorzio per la tutela delper facilitaree lo sviluppo delle aziende consorziate.Con questa intesa, la Banca si impegna aalle aziende consorziate perdestinati al supporto del ciclo produttivo, connei vari stati di invecchiamento, in un contesto caratterizzato da profondi mutamenti e sfide sempre più complesse, e che richiede, anche dal punto di vista bancario, strutture consulenziali dedicate.Bper Banca mette a disposizione il, costituito da, in grado di instaurare un dialogo proficuo con tutte le realtà della filiera agroalimentare per necessità di finanziamento, di investimento, di confronto su piani di transizione energetica o piani di sviluppo in generale, formulando quindi, Chief Retail & Commercial Banking Officer di Bper, ha affermato che "attraverso l’intesa raggiunta" la banca "vuole essere al fianco delle aziende consociate, partecipando alla valorizzazione e allo sviluppo di una Filiera strategica che contribuisce in modo significativo a far conoscere nel mondo le eccellenze del 'Made in Italy'"."Siamo convinti che questa intesa, siglata con una delle principali banche del nostro territorio, costituisca un’opportunità importante per le nostre imprese consorziate, che hanno la possibilità di avere un canale preferenziale per essere affiancate da un partner competente e molto attento alle esigenze della Filiera agroalimentare", ha commentato, presidente del Consorzio Franciacorta.