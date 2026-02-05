Milano 9:36
46.611 -0,06%
Nasdaq 4-feb
24.891 0,00%
Dow Jones 4-feb
49.501 +0,53%
Londra 9:36
10.376 -0,26%
24.571 -0,13%

Piazza Affari: andamento rialzista per BPER Banca

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: andamento rialzista per BPER Banca
Avanza l'istituto di credito emiliano, che guadagna bene, con una variazione del 2,11%.
Condividi
```