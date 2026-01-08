GOLD del 7/01/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 7 gennaio
Sottotono il metallo giallo, che chiude la seduta con un calo dello 0,83%.
Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 4.528,7, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 4.349,8. L'equilibrata forza rialzista dell'oro è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 4.707,6.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)