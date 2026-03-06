Milano 17:35
44.152 -1,02%
Nasdaq 21:24
24.668 -1,41%
Dow Jones 21:24
47.480 -0,99%
Londra 17:35
10.285 -1,24%
Francoforte 17:35
23.591 -0,94%

New York: balza in avanti Kraft Heinz
Apprezzabile rialzo per l'azienda globale di prodotti alimentari e bevande, in guadagno del 2,18% sui valori precedenti.
