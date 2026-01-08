Milano 17:35
45.672 +0,25%
Nasdaq 22:00
25.507 -0,57%
Dow Jones 22:01
49.266 +0,55%
Londra 17:35
10.045 -0,04%
Francoforte 17:35
25.127 +0,02%

New York: risultato positivo per Honeywell International

Punta con decisione al rialzo la performance del produttore di apparecchiature industriali, con una variazione percentuale del 2,67%.
