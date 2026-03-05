New York: calo per Honeywell International

(Teleborsa) - Pressione sul produttore di apparecchiature industriali
, che tratta con una perdita del 3,11%.
Comparando l'andamento del titolo con il Dow Jones
, su base settimanale, si nota che Honeywell International
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale -1,6%, rispetto a -3,04% dell'indice americano
).
Allo stato attuale lo scenario di breve di Honeywell International
rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 242,3 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 235,9. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 248,7.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)