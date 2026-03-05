Milano 17:35
New York: calo per Honeywell International

(Teleborsa) - Pressione sul produttore di apparecchiature industriali, che tratta con una perdita del 3,11%.

Comparando l'andamento del titolo con il Dow Jones, su base settimanale, si nota che Honeywell International mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale -1,6%, rispetto a -3,04% dell'indice americano).


Allo stato attuale lo scenario di breve di Honeywell International rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 242,3 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 235,9. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 248,7.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
