Milano 17:35
45.672 +0,25%
Nasdaq 18:20
25.497 -0,61%
Dow Jones 18:20
49.312 +0,64%
Londra 17:35
10.045 -0,04%
Francoforte 17:35
25.127 +0,02%

New York: scambi in positivo per Costco Wholesale

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Seduta positiva per il gestore di una serie di catene di ipermercati, che avanza bene del 3,31%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Costco Wholesale più pronunciata rispetto all'andamento del Nasdaq 100. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Lo status tecnico di Costco Wholesale è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 919,4 USD, mentre il primo supporto è stimato a 900,1. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 938,7.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
