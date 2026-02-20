Milano 17:35
46.473 +1,48%
Nasdaq 20:01
25.045 +1,00%
Dow Jones 20:01
49.610 +0,44%
Londra 17:35
10.687 +0,56%
Francoforte 17:35
25.261 +0,87%

New York: scambi in forte rialzo per Alphabet

Migliori e peggiori, In breve
New York: scambi in forte rialzo per Alphabet
Brilla la Holding statunitense a cui fa capo Google, che passa di mano con un aumento del 4,04%.
Condividi
```