Milano 13:30
45.685 +0,03%
Nasdaq 8-gen
25.507 -0,57%
Dow Jones 8-gen
49.266 +0,55%
Londra 13:30
10.092 +0,48%
Francoforte 13:30
25.241 +0,45%

Analisi Tecnica: indice DAX dell'8/01/2026

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura dell'8 gennaio

Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta del principale indice di Francoforte, che in chiusura evidenzia un timido +0,02%.

Allo stato attuale lo scenario di breve del DAX rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 25.323,5. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 24.735,4. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 25.911,6.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
