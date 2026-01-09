Analisi Tecnica: indice DAX dell'8/01/2026

(Teleborsa) - Chiusura dell'8 gennaio
Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta del principale indice di Francoforte, che in chiusura evidenzia un timido +0,02%.
Allo stato attuale lo scenario di breve del DAX rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 25.323,5. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 24.735,4. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 25.911,6.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)