Milano 17:35
45.719 +0,10%
Nasdaq 19:41
25.783 +1,08%
Dow Jones 19:41
49.526 +0,53%
Londra 17:35
10.125 +0,80%
Francoforte 17:35
25.262 +0,53%

Eurozona: rosso per l'EURO STOXX Construction & Materials

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: rosso per l'EURO STOXX Construction & Materials
Si muove in retromarcia il comparto costruzioni europeo, che scivola a 828,13 punti.
Condividi
```