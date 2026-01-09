New York: in forte denaro Oracle

(Teleborsa) - Grande giornata per il principale fornitore di software aziendale
, che sta mettendo a segno un rialzo del 5,24%.
Se si analizza l'andamento del titolo con l'S&P-500
su base settimanale, si scopre che il titolo mostra un perfetto allineamento rispetto all'indice di riferimento, in termini di forza relativa.
Lo scenario di breve periodo di Oracle
evidenzia un declino dei corsi verso area 192,2 USD con prima area di resistenza vista a 202,6. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 185,3.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)