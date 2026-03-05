Oracle, rumors: prevede di tagliare migliaia di posti di lavoro per aumento costi data center

(Teleborsa) - Oracle
, colosso informatico statunitense, sta pianificando di tagliare migliaia di posti di lavoro
, tra le misure adottate per gestire la crisi di liquidità derivante da un massiccio progetto di espansione del data center dedicato all'intelligenza artificiale. Lo scrive Bloomberg, citando fonti a conoscenza della questione e spiegando che i tagli di posti di lavoro interesseranno le divisioni dell'azienda e potrebbero essere implementati già questo mese.
Wall Street prevede che le spese sostenute dall'unità cloud per i data center faranno scendere il flusso di cassa di Oracle in territorio negativo nei prossimi anni
, prima che la spesa inizi a dare i suoi frutti nel 2030, secondo i dati raccolti da Bloomberg.
Secondo Bloomberg, le riduzioni previste dovrebbero essere di portata più ampia rispetto ai tipici tagli di posti di lavoro di Oracle. A fine maggio 2025, l'azienda contava circa 162.000 dipendenti a livello globale
.