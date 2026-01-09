Milano
9-gen
45.719
+0,10%
Nasdaq
9-gen
25.766
+1,02%
Dow Jones
9-gen
49.504
+0,48%
Londra
9-gen
10.125
+0,80%
Francoforte
9-gen
25.262
+0,53%
Sabato 10 Gennaio 2026, ore 01.13
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Oracle, prevale lo scenario rialzista a New York
Oracle, prevale lo scenario rialzista a New York
Migliori e peggiori
,
In breve
09 gennaio 2026 - 20.00
Protagonista il
principale fornitore di software aziendale
, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 5,24%.
Condividi
Leggi anche
Male Oracle sul mercato azionario di New York
New York: vendite diffuse su Oracle
In evidenza Oracle sul listino di New York
Pesante sul mercato di New York Oracle
Titoli e Indici
Oracle
+4,95%
Altre notizie
New York: in forte denaro Oracle
In evidenza Oracle sul listino di New York
New York: violenta contrazione per Oracle
Schlumberger, prevale lo scenario rialzista a New York
Carnival, prevale lo scenario rialzista a New York
Oracle delude il mercato, titolo in caduta dopo i conti
Guide
Perpetual bond: significato, come funzionano e quali sono i rischi
I perpetual bond, o bond perpetui, sono titoli debito che, a differenza delle obbligazioni tradizionali, non prevedono una data di scadenza per il rimborso del capitale.
leggi tutto