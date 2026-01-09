Milano 9-gen
45.719 +0,10%
Nasdaq 9-gen
25.766 +1,02%
Dow Jones 9-gen
49.504 +0,48%
Londra 9-gen
10.125 +0,80%
Francoforte 9-gen
25.262 +0,53%

Oracle, prevale lo scenario rialzista a New York

Migliori e peggiori, In breve
Oracle, prevale lo scenario rialzista a New York
Protagonista il principale fornitore di software aziendale, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 5,24%.
Condividi
```