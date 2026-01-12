Analisi Tecnica: indice DAX del 9/01/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 9 gennaio
Modesto recupero sui valori precedenti per il principale indice di Francoforte, che conclude in progresso dello 0,53%.
Tecnicamente, il DAX è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 25.392,6, mentre il supporto più immediato si intravede a 24.999,7. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 25.785,6.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)