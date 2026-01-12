Milano 17:35
45.732 +0,03%
Nasdaq 20:13
25.812 +0,18%
Dow Jones 20:13
49.539 +0,07%
Londra 17:35
10.141 +0,16%
Francoforte 17:35
25.405 +0,57%

Cambi: euro a 0,8669 sterline alle 15:41

In breve, Finanza
Cambi: euro a 0,8669 sterline alle 15:41
Euro a 0,8669 sulla sterlina inglese alle 15:41.
Condividi
```