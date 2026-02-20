Milano
16:38
46.414
+1,35%
Nasdaq
16:38
24.933
+0,55%
Dow Jones
16:38
49.501
+0,21%
Londra
16:38
10.695
+0,64%
Francoforte
16:38
25.209
+0,66%
Venerdì 20 Febbraio 2026, ore 16.55
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Cambi: euro a 0,8728 sterline alle 15:41
Cambi: euro a 0,8728 sterline alle 15:41
In breve
,
Finanza
20 febbraio 2026 - 15.41
Euro a 0,8728 sulla sterlina inglese alle 15:41.
Condividi
Leggi anche
Cambi: euro a 0,8732 sterline alle 15:41
Cambi: euro a 0,8697 sterline alle 11:30
Cambi: euro a 0,8681 sterline alle 19:30
Cambi: euro a 0,8701 sterline alle 08:30
Titoli e Indici
Eur/Gbp
-0,15%
Altre notizie
Cambi: euro a 0,8713 sterline alle 08:30
Cambi: euro a 0,8737 sterline alle 08:30
Cambi: euro a 0,8677 sterline alle 15:41
Cambi: euro a 0,8718 sterline alle 08:30
Cambi: euro a 0,8644 sterline alle 19:30
Cambi: euro a 0,8666 sterline alle 19:30
Guide
Piattaforme di trading: come funzionano, come aprirle e quanto costano
Le piattaforme di trading sono il punto di contatto tra chi investe e i mercati finanziari. Queste piattaforme hanno reso l’accesso ai mercati rapido e immediato.
leggi tutto