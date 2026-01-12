Equinix, quotazioni in calo a New York

operatore mondiale di centri di elaborazione dati

(Teleborsa) - Ribasso scomposto per l', che esibisce una perdita secca del 4,87% sui valori precedenti.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dirispetto all', e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.Le implicazioni di breve periodo disottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 791,3 USD. Possibile una discesa fino al bottom 745,2. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 837,4.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)