New York: in calo Intuitive Surgical

produttore di attrezzature sanitarie

Nasdaq 100

Intuitive Surgical

indice dei titoli tecnologici USA

produttore di sistemi chirurgici robotici

(Teleborsa) - Si muove verso il basso il, con una flessione del 2,88%.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dirispetto all', e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.Lo status tecnico di breve periodo delmette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 578,6 USD. Rischio di eventuale correzione fino al target 563,4. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 593,8.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)