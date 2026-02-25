Milano 17:35
47.170 +1,11%
Nasdaq 18:01
25.274 +1,19%
Dow Jones 18:01
49.428 +0,52%
Londra 17:35
10.806 +1,18%
Francoforte 17:35
25.176 +0,76%

New York: calo per Diamondback Energy

New York: calo per Diamondback Energy
Sottotono il produttore americano di petrolio e gas naturale, che passa di mano con un calo del 3,09%.
