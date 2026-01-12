New York: scambi in positivo per MicroStrategy Incorporated

azienda di analisi e business intelligence

Nasdaq 100

MicroStrategy Incorporated

(Teleborsa) - Scambia in profit l', che lievita del 2,50%.Se si analizza l'andamento del titolo con ilsu base settimanale, si scopre che il titolo mostra un perfetto allineamento rispetto all'indice di riferimento, in termini di forza relativa.Il quadro tecnico disuggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 156,7 USD con tetto rappresentato dall'area 163,8. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 152,1.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)