Milano 17:35
45.559 -0,43%
Nasdaq 18:45
25.807 +0,65%
Dow Jones 18:45
49.349 -0,23%
Londra 17:35
10.048 -0,74%
Francoforte 17:35
25.122 +0,92%

Vola a New York MicroStrategy Incorporated

Ottima performance per l'azienda di analisi e business intelligence, che scambia in rialzo del 6,66%.
