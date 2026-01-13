Milano 17:35
45.525 -0,45%
Nasdaq 18:32
25.791 +0,01%
Dow Jones 18:32
49.287 -0,61%
Londra 17:35
10.137 -0,03%
Francoforte 17:35
25.421 +0,06%

Cambi: euro a 0,9317 Franchi svizzeri alle 15:41

In breve, Finanza
Euro a 0,9317 sul Franco Svizzero (CHF) alle 15:41.
