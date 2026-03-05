Milano 11:58
45.491 +0,34%
Nasdaq 4-mar
25.094 0,00%
Dow Jones 4-mar
48.739 +0,49%
Londra 11:58
10.594 +0,25%
Francoforte 11:58
24.268 +0,26%

Cambi: euro a 0,9053 Franchi svizzeri alle 11:30

In breve, Finanza
Cambi: euro a 0,9053 Franchi svizzeri alle 11:30
Euro a 0,9053 sul Franco Svizzero (CHF) alle 11:30.
Condividi
```