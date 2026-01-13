Greenvolt Next, progetto solare da 2,5 MW per il retailer greco Sklavenitis

(Teleborsa) -, parte del Gruppo globale Greenvolt, ha completato con successo l’installazione di undaper, uno dei principali gruppi della distribuzione in. Il progetto è stato realizzato presso uno dei principali centri di distribuzione del retailer nel nord della Grecia e riflette la crescente adozione di soluzioni di energia rinnovabile on-site nel settore retail e logistico.L’dovrebbe produrre circadi elettricità pulita all’anno, con una riduzione stimata di circa 2.402 tonnellate di CO2 all’anno.Greenvolt Next è stata responsabile delladel progetto, inclusi progettazione, iter autorizzativi, fornitura, installazione e messa in servizio, oltre a garantire le prestazioni dell’impianto, consentendo a Sklavenitis di rafforzare la propria autonomia energetica e di avanzare nei propriIlconsolida la presenza consolidata di Greenvolt nel segmento della generazione distribuita in Europa, in particolare nel settore retail, dove il Gruppo sviluppa e realizza soluzioni energetiche decentralizzate per importanti operatori, tra cui Aldi e Tesco in Irlanda., CEO Distributed Generation del Gruppo Greenvolt, ha dichiarato: "Il business case per la generazione rinnovabile on-site è sempre più evidente, in particolare nel settore retail, che sta guidando l’adozione in tutta Europa nella ricerca di modalità di consumo energetico più sostenibili ed economicamente efficienti. Abbiamo costruito una solida pipeline di progetti in questo segmento in diversi Paesi, a conferma della fiducia riposta nella nostra competenza e nella nostra capacità di eseguire la strategia globale grazie a una forte conoscenza dei mercati locali e a capacità operative consolidate".Oltre al retail, Greenvolt Next continua ad ampliare il proprio portafoglio in un’ampia gamma di settori in, tra cui industria, sanità, logistica, tecnologia, istruzione, gestione e riciclo dei rifiuti, e food & beverage, supportando le aziende nell’implementazione di soluzioni solari distribuite efficienti e sostenibili per l’autoconsumo, sempre più spesso integrate con sistemi di accumulo energetico.