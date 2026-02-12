Milano 10:13
46.886 +0,81%
Nasdaq 11-feb
25.201 +0,29%
Dow Jones 11-feb
50.121 -0,13%
Londra 10:13
10.523 +0,48%
Francoforte 10:13
25.167 +1,25%

Madrid: brillante l'andamento di Solaria

Migliori e peggiori, In breve
Madrid: brillante l'andamento di Solaria
Seduta vivace oggi per l'azienda leader nella produzione di energia solare fotovoltaica, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,94%.
Condividi
```