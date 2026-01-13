Jabil, prevale lo scenario rialzista a New York

(Teleborsa) - Brillante rialzo per il fornitore di componenti e circuiti elettronici
, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 4,47%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Jabil
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell'S&P-500
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Jabil
rispetto all'indice.
Lo status tecnico di breve periodo di Jabil
mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 244,6 USD. Rischio di eventuale correzione fino al target 233,8. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 255,4.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)