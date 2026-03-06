Milano
Venerdì 6 Marzo 2026, ore 13.07
Aroundtown, prevale lo scenario rialzista a Francoforte
,
06 marzo 2026 - 13.00
Effervescente
Aroundtown
, che scambia con una performance decisamente positiva del 4,86%.
Aroundtown
+4,93%
