Milano 10:14
46.839 +0,71%
Nasdaq 11-feb
25.201 +0,29%
Dow Jones 11-feb
50.121 -0,13%
Londra 10:14
10.522 +0,48%
Francoforte 10:14
25.166 +1,25%

Natural Gas (Amsterdam) a 32,66 euro per Megawatt-Ora alle 08:45

Energia, In breve, Finanza
Natural Gas (Amsterdam) a 32,66 euro per Megawatt-Ora alle 08:45
Prezzo del Gas Naturale TTF su mercato Amsterdam a 32,66 euro/MWH alle 08:45.
Condividi
```