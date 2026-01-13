Milano 17:35
45.525 -0,45%
Nasdaq 22:00
25.742 -0,18%
Dow Jones 22:01
49.192 -0,80%
Londra 17:35
10.137 -0,03%
Francoforte 17:35
25.421 +0,06%

New York: andamento sostenuto per Diamondback Energy

(Teleborsa) - Bene il produttore americano di petrolio e gas naturale, con un rialzo del 2,84%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Nasdaq 100. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Diamondback Energy rispetto all'indice di riferimento.


Lo status tecnico di medio periodo di Diamondback Energy ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 153,7 USD. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 158,1, mentre il primo supporto è stimato a 149,3.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
