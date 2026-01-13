Milano 17:35
45.525 -0,45%
Nasdaq 22:00
25.742 -0,18%
Dow Jones 22:01
49.192 -0,80%
Londra 17:35
10.137 -0,03%
Francoforte 17:35
25.421 +0,06%

Oro: 4.590,07 dollari alle 19:30

In breve, Finanza
Oro: 4.590,07 dollari alle 19:30
L'Oro vale 4.590,07 dollari l'oncia (-0,16%) alle 19:30.
Condividi
```