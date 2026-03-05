Milano 12:03
45.535 +0,44%
Nasdaq 4-mar
25.094 0,00%
Dow Jones 4-mar
48.739 +0,49%
Londra 12:03
10.594 +0,25%
Francoforte 12:03
24.287 +0,34%

Oro: 5.156 dollari alle 11:30

In breve, Finanza
Oro: 5.156 dollari alle 11:30
L'Oro vale 5.156 dollari l'oncia (+0,29%) alle 11:30.
Condividi
```