Milano 17:35
45.525 -0,45%
Nasdaq 18:37
25.794 +0,02%
Dow Jones 18:37
49.288 -0,61%
Londra 17:35
10.137 -0,03%
Francoforte 17:35
25.421 +0,06%

Oro: 4.614,04 dollari alle 15:40

In breve, Finanza
Oro: 4.614,04 dollari alle 15:40
L'Oro vale 4.614,04 dollari l'oncia (+0,36%) alle 15:40.
Condividi
```