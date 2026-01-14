Analisi Tecnica: indice DAX del 13/01/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 13 gennaio
Seduta sostanzialmente invariata per il principale indice di Francoforte, che termina gli scambi con una variazione percentuale pari a +0,06%.
Le implicazioni di breve periodo del DAX sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 25.520,1. Possibile una discesa fino al bottom 25.221,7. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 25.818,5.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)